Минфин РФ выплатит 8 млн рублей за подмену детей в роддоме Челябинской области

О том, что семьи растят чужих дочерей, стало известно спустя 38 лет после рождения девочек

Во вторник, 12 апреля, Челябинский областной суд поставил точку в гражданском деле о подмене детей, которая случилась в кизильском роддоме. Две матери и их дочки, воспитанные в чужих семьях, получат по 2 млн рублей. В общей сложности государство выплатит пострадавшим моральную компенсацию в размере 8 млн рублей.

В феврале 2021 года пенсионерка из села Новопокровское, что в Кизильском районе, обратилась на телеканал НТВ с просьбой о проведении ДНК-теста. Василя Баймурзина очень хотела доказать дочери, что она ее настоящая, кровная мать. Однако тест показал, что мать и дочь неродные. Девочку подменили в роддоме. Настоящая дочь Васили все это время жила в селе Карабулак в славянской семье Валентины Баулиной.

Правда стала ударом для всех участников этой истории. И спустя пару месяцев после поездки в Москву семьи решили требовать компенсацию за свои страдания. Первоначально женщины запросили по 10 млн рублей в пользу каждой. Однако районный суд отказал пострадавшим.

«Этот отказ стал новым ударом. Женщины не могли понять, почему суд вынес такое решение: проведены несколько экспертиз, факт подмены доказан. Отказ районного суда выглядел как социальная несправедливость»,

— говорит юрист, защищавший позицию женщин, Вячеслав Курилин.

Семьи подали апелляцию в Областной суд. И на этот раз выиграли дело. Обе матери и их дочери смогут получить от государства по 2 млн рублей.

«Сумма приличная. Обычно в таких случаях назначают по 1—1,5 млн рублей компенсации. Я думаю, что решение окончательное, Минфин России оспаривать его не будет. Но для семей важна не только компенсация.

Восстановлена социальная справедливость. Матери и их дочери получили защиту»,

— замечает Курилин.