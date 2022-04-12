В феврале 2021 года пенсионерка из села Новопокровское, что в Кизильском районе, обратилась на телеканал НТВ с просьбой о проведении ДНК-теста. Василя Баймурзина очень хотела доказать дочери, что она ее настоящая, кровная мать. Однако тест показал, что мать и дочь неродные. Девочку подменили в роддоме. Настоящая дочь Васили все это время жила в селе Карабулак в славянской семье Валентины Баулиной.
Правда стала ударом для всех участников этой истории. И спустя пару месяцев после поездки в Москву семьи решили требовать компенсацию за свои страдания. Первоначально женщины запросили по 10 млн рублей в пользу каждой. Однако районный суд отказал пострадавшим.
«Этот отказ стал новым ударом. Женщины не могли понять, почему суд вынес такое решение: проведены несколько экспертиз, факт подмены доказан. Отказ районного суда выглядел как социальная несправедливость», — говорит юрист, защищавший позицию женщин, Вячеслав Курилин.
Семьи подали апелляцию в Областной суд. И на этот раз выиграли дело. Обе матери и их дочери смогут получить от государства по 2 млн рублей.
«Сумма приличная. Обычно в таких случаях назначают по 1—1,5 млн рублей компенсации. Я думаю, что решение окончательное, Минфин России оспаривать его не будет. Но для семей важна не только компенсация. Восстановлена социальная справедливость. Матери и их дочери получили защиту», — замечает Курилин.
По словам юриста, все участники этой истории до сих пор не могут полностью принять свое новое положение, отношения между родными людьми все еще непростые. Все понимают, что судьба обошлась с ними слишком жестоко и несправедливо.
Как семьи поняли, что растят чужих дочерей, и какие страдания пережили две матери, читайте в отдельном материале ИА «Первое областное».
Аналогичный скандал разразился десять лет назад в Копейске. При разводе с мужем местная жительница Юлия Беляева подала на алименты. Однако мужчина отказался платить и заявил, что ребенок не его кровный. Анализ ДНК подтвердил: ни он, ни супруга не являются биологическими родителями 12-летней девочки. Оказалось, в роддоме перепутали двух малышек из русской и мусульманской семьи. Семьям выплатили тогда весомую компенсацию.