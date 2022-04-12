Челябинская область получит 40 млн рублей на субсидии промышленникам

Деньги выделили из федерального бюджета

Правительство России в 2022 году направит в регионы 3,7 млрд рублей на развитие промышленности. Деньги выделят 54 территориям, в их числе — Челябинская область. В рамках программы Южный Урал получит более 40 млн рублей. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

Субсидии пойдут на возмещение затрат для приобретения нового оборудования. Также средства можно будет направить на компенсации по лизинговым платежам, оплату услуг ресурсоснабжающих организаций по подключению к коммунальной инфраструктуре.

По правилам предоставления таких субсидий в рамках проектов должны быть созданы новые рабочие места. Также госфинансирование доступно, только если в модернизацию производства готовы вкладываться частные инвесторы.

«Субсидирование позволит промпредприятиям снизить затраты на обновление мощностей, простимулирует инвестиционную активность в регионах и поможет повысить конкурентоспособность отраслей российской промышленности», — сообщает пресс-служба правительства России.

Наибольшую сумму из этого федерального транша получат Забайкальский край (152,8 млн рублей), Севастополь (150 млн рублей) и Чувашская Республика (148,6 млн рублей).