ДНК-тест подтвердил подмену детей в роддоме Челябинской области

Две девочки — из башкирской и русской семей — нашли родных матерей спустя 38 лет

Пенсионерка из села Новопокровское, что в Кизильском районе, обратилась на телеканал НТВ с просьбой о проведении ДНК-теста. Василя Баймурзина очень хотела доказать дочери, что она ее настоящая, кровная мать. Однако после поездки на запись телешоу в Москву Василе пришлось смириться с новой реальностью.

Светловолосая, но башкирка

Село Кизильское — районный центр. Рожать сюда свозят женщин со всей округи. И 38 лет назад Василя родила здесь свою младшую дочь Гульсину.

«Акушерка взяла ее на руки, понесла обрабатывать на свой столик и говорит: „Какая светленькая и красивая девочка“. Бирку на руку моей дочке она привязывала при мне», — рассказывает Василя.

Выходя из родзала, она столкнулась в дверях с другой рожающей женщиной. Муж привез ее на машине, воды у роженицы отошли, и ребенок вот-вот должен быть появиться на свет. Женщина была светленькой. Позже она попала в ту же палату, что и Василя. На кормление ей, напротив, принесли темноволосую девочку.





На выписку из роддома Василя шла с легким сердцем. Мысль о том, что детей могли подменить, в ее голову даже не закралась. Да и муж к появлению светлокожей и светловолосой дочери отнесся спокойно. До Васили у него уже был один брак, и в нем также родился светленький мальчик.

Гульсину в семье баловали и любили. Семья жила очень дружно. Но после смерти отца в 90-е годы по селу поползли слухи, что одна из сестер — неродная.

«Сама я в это не верила. А когда на улице башкирские дети не хотели со мной играть, я злилась и доказывала: „Да не русская я, а башкирка“», — говорит Гульсина.

Русская, хотя и с темными волосами

А в это время в селе Карабулак семья второй роженицы, Валентины Баулиной, не знала покоя. Девочка с тюркскими чертами лица никак не вписывалась в семейство, где оба родителя славянской внешности.

«Еще в роддоме я удивилась, что на кормление мне принесли темноволосую девочку. Я прошла по палате и увидела у одной мамы-башкирочки свеловолосого малыша. И задумалась: а вдруг их перепутали, подменили? Но мне сказали: не может этого быть», — рассказывает Валентина.

Несоответствие внешности дочки Алены и родителей сразу заметили односельчане. Но открыто матери ничего не говорили, только шептались у нее за спиной. Не молчал только муж: он нередко обвинял Валентину в измене и оскорблял.





Когда Алена была подростком, семья Баулиных вышла на след родной дочери. Но лезть в чужую семью никто не решался. Наконец, когда умер супруг Васили, Баулины попытались поднять эту тему. Но Василя выгнала их из дома, отказавшись поверить в подмену детей.

Знали давно, а теперь уверены на 100 процентов

Время шло, девочки выросли, завели свои семьи. Алена снова нашла Гульсину и открыла их общую тайну. Когда Алена познакомилась с кровной мамой и ее старшей дочерью, все словно встало на свои места — таким разительным было внешнее сходство.

И лишь одна Василя не хотела принять очевидное. Женщина обижалась на дочь и во что бы то ей ни стало решила доказать свою правду.

Благодаря ток-шоу «ДНК» провели четыре ДНК-теста. Первые два подтвердили, что Гульсина и Алена 38 лет воспитывались в чужих семьях. А еще два доказали, что Гульсина — родная дочь Валентины, а Алена — родная дочь Васили.

Теперь оба семейства решили дружить и поддерживать теплые отношения.

По словам юристов, найти виновного в подмене детей будет очень непросто. Уголовное дело тоже не заведут — уже истекли все сроки давности. Но обе мамы и обе дочки могут все-таки подать иск на компенсацию морального ущерба и требовать по миллиону рублей с государства.

Аналогичный скандал разразился десять лет назад в Копейске. При разводе с мужем местная жительница Юлия Беляева подала на алименты. Однако мужчина отказался платить и заявил, что ребенок не его кровный. Анализ ДНК подтвердил: ни он, ни супруга не являются биологическими родителями 12-летней девчоки. Оказалось, в роддоме перепутали двух малышек из русской и мусульманской семьи. Семьям выплатили тогда весомую компенсацию.

