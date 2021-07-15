Минэкологии Челябинской области: купание на Тургояке запрещено только на городском пляже

Это связано с кишечной палочкой, обнаруженной в воде

Купание на озере Тургояк запрещено только в одной точке — это городской общественный пляж. В остальных местах купание разрешено, подчеркнули в четверг, 15 июля, в министерстве экологии Челябинской области.

Как пояснил замминистра экологии региона Виталий Безруков, купание на городском пляже запретили из-за повышенного содержания в воде колиморфных бактерий. Иными словами, в пробах обнаружили кишечную палочку.

«Руководствуясь требованиями Роспотребнадзора, администрация Миасса должна установить аншлаги о запрете купания, привести в соответствие все туалеты и исключить любое возможное попадание загрязняющих биологических веществ», — прокомментировал Виталий Безруков.

По поводу сыпи у отдыхающих после купания в ведомстве пояснили, что ученые и эксперты придерживаются версии об аллергической реакции на цветение водорослей и пыльцу деревьев. На сегодня, 15 июля, жалоб от людей с такой проблемой больше не поступало.

Напомним, по распоряжению Роспотребнадзора власти Миасса запретили купаться на городском пляже озера Тургояк. Как будут искать источник загрязнения, ИА «Первое областное» рассказали в пресс-службе администрации города. Ранее специалисты исследовали пробы воды в районе городского пляжа и на территории клуба-отеля «Золотой пляж», были выявлены отклонения от нормы. Причиной стали жалобы отдыхающих на сыпь, зуд и покраснения.