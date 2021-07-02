О причинах высыпаний на теле после купания в Тургояке рассказали в Минэкологии Челябинской области

Жители и гости региона массово жалуются на сыпь и зуд от озерной воды

В Челябинской области местные жители и отдыхающие покрылись сыпью после купания в озере Тургояк. Люди пожаловались на зуд и покраснения. О причинах произошедшего в пятницу, 2 июля, рассказали в региональном Минэкологии.

Жительница Челябинской области искупалась в озере Тургояк в прошлое воскресенье, 27 июня. А уже утром следующего дня на ее теле выступила сыпь, появились зуд и жжение. К концу рабочей недели женщине стало лучше.

«Зуд утих, остались красные пятна. Мы купались на „Форельке“, искупались-то один раз, мы приехали чисто посмотреть Тургояк», — рассказала корреспонденту ИА «Первое областное» жительница Челябинской области Наталья.

На вопросы отдыхающих, столкнувшихся с неприятными последствиями после купания, ответили в министерстве экологии Челябинской области. По словам специалистов, высыпания на теле — это единичные случаи, которые связаны с аллергической реакцией на цветение сине-зеленых водорослей и хвойных деревьев, а также с выделением пыльцы и ее оседанием на воду.

«Подобные обращения у нас возникают не один год уже на протяжении семи лет. Мы консультировались с врачами, учеными и пришли к единому мнению. Высыпания на теле после купания — это аллергическая реакция на цветение водорослей и деревьев хвойных пород», — прокомментировал заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

Также в ведомстве добавили, что мониторинг состояния озера Тургояк проводится ежегодно. В 2020 году вода в Тургояке впервые за несколько лет стала чище и характеризуется 2 классом как «чистая вода».