Роспотребнадзор исследовал воду в Тургояке после появления сыпи у отдыхающих

Некоторые пробы не соответствовали гигиеническим нормативам

Управление Роспотребнадзора по Челябинской области проверило воду в озере Тургояк после того, как южноуральцы обратились с жалобами на появление сыпи после купания. Специалисты исследовали пробы воды в районе Городского пляжа и на территории клуб-отеля «Золотой пляж». Оказалось, что нормам соответствовали не все пробы. Подробнее рассказали в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

«По результатам выполненных Аккредитованным ИЛЦ филиала ФБУЗ „Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области в г. Златоусте“ лабораторных исследований, качество воды озера Тургояк в районе Городского пляжа не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям»,— сообщили в ведомстве.

Качество воды на территории клуб-отеля «Золотой пляж» соответствует всем нормам.

Также специалисты проверили песок в районе Пугачевской поляны. Его качество также соответствует гигиеническим нормативам.

Напомним, 1 июля в социальных сетях отдыхающие на озере Тургояк сообщили о том, что после купания они покрылись сыпью. В региональном Минэкологии сообщили, что высыпания на теле — это единичные случаи, которые связаны с аллергической реакцией на цветение сине-зеленых водорослей и хвойных деревьев, а также с выделением пыльцы и ее оседанием на воду.