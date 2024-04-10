Миндортранс проследит за выходом маршруток на рейсы в Челябинской области

Речь идет о тех, которые работают по регулируемому тарифу

Миндортранс Челябинской области направил перевозчикам письма с требованием соблюдать расписание движения общественного транспорта. В противном случае им грозят штрафы, сообщили в ведомстве. Такие предупредительные меры в министерстве приняли с учетом прошлых лет, когда многие водители маршруток не выходили утром в рейс из-за праздничных молебнов в день Ураза Байрам.



Работу маршрутов по нерегулируемым тарифам контролирует Интеллектуальная транспортная система. Не вышедшие на рейс автобусы фиксируются автоматически. Согласно законодательству о контрактной системе, таким перевозчикам приходят требования об уплате неустоек.

«Наложение штрафов на перевозчиков, обслуживающих маршруты по нерегулируемому тарифу, действующим законодательством Российской Федерации не предусмотрено», — сообщили в министерстве.

В ведомстве уточнили, что с 1 января 2022 года в Челябинской области проводится масштабная транспортная реформа, в рамках которой большую часть маршрутов переводят на регулируемый тариф. Это делают для повышения эффективности контроля работы общественного транспорта.

Например, в Челябинске с 1 января этого года автобус № 128 осуществляет перевозки по регулируемому тарифу. А в ноябре на такой тариф перейдет маршрут № 3.

В прошлые годы в дни празднований многие водители маршруток не выходили в рейс. Из-за нехватки микроавтобусов на остановках толпились люди. В администрации Челябинска уточняли, что регулярно проводят разъяснительные беседы с перевозчиками.