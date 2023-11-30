С 1 января автобус № 128 «Копейск — Петра Столыпина» перейдет на регулируемый тариф

В ближайшее время будет объявлен конкурс по выбору перевозчика

Еще один челябинско-копейский маршрут с нового года будет работать по регулируемому тарифу. Пассажиры смогут оплачивать проезд безналом, в том числе транспортными картами, а автобусы будут отражаться в системах «2ГИС» и «Яндекс. Карты», передает корреспондент Первого областного информагентства со ссылкой на Организатора перевозок Челябинской области.

«С 1 января маршрут № 128 „Копейск – Петра Столыпина" переводим на регулируемый тариф. 26 автобусов малого класса будут ходить каждые 8—10 минут в будни и каждые 10 минут — в выходные», — говорится в сообщении.

Первый рейс будет отправляться в 5:40, последний — в 21:05 ежедневно.

В ближайшее время будут проведены конкурсные процедуры по выбору перевозчика.

Как ранее сообщало Первое областное информагентство, в рамках перехода на перевозки по регулируемому тарифу Копейск с 1 января отменяет работу 17-ти маршруток. О том, как будет организовано движение в городе, рассказали в региональном Миндортрансе.