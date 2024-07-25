Миндор рассказал о новых технологиях при строительстве дорог в Челябинской области

Их применяют на 29 объектах нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

В Челябинской области на 29 из 31 объекта нацпроекта «Безопасные качественные дороги» применяют новые и наилучшие технологии. Они помогают сэкономить ресурсы, увеличить сроки между ремонтами и повысить качество работ. Это одно из условий реализации программы, сообщили в пресс-службе регионального Миндора.



Один вид технологий применяют на 23 объектах. В их числе Большое Баландино — граница Красноармейского района, Нижняя Санарка — Скалистый, реконструкция автомобильной дороги Аша — рабочий поселок Кропачево — Шарлаш, капитальный ремонт а/д Балканы — а/д Нагайбакский — Фершампенуаз, капитальный ремонт дороги Новокаолиновый — Кизилчилик — Песчанка, ремонт дороги Челябинск — Октябрьское Октябрьского муниципального района и другие.

На дороге Южноуральск — Магнитогорск используют технологию устройства слоев покрытий из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Все работы ведут в соответствии с ГОСТами и нормативами.

«Также ориентируемся на реестр новых и наилучших технологий, из года в год повышаем процент применения новых и наилучших технологий в реализации нацпроекта. Если в 2023 году объектов с наилучшими технологиями было порядка 73%, то в этом году этот показатель равняется 97%», — сказал министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев.

Предприятия Челябинской области закрывают потребность служб в качественном материале для строительства дорог.

«Поэтому для ремонтов, строительства дорог используются только новые материалы. В реестре новых и наилучших технологий есть место и вторичному использованию таких ресурсов, как, например, фрезерованный асфальт», — отметили в пресс-службе.

Вторичное применение срезки асфальта используют там, где это экономически оправданно и позволяет сэкономить средства. Например, при укреплении обочин.

В этом году по нацпроекту отремонтируют более 180 километров дорог.