Дорогу в обход Чебаркуля ремонтируют с опережением графика

Работы ведутся в рамках национального проекта

Дорогу в обход Чебаркуля ремонтируют с опережением графика. Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», сообщили в пресс-службе Миндортранса региона.

По плану работы должны быть завершены в октябре 2024 года. Но увидеть обновленную дорогу в обход города Чебаркуля можно будет намного раньше намеченного срока.

На объекте компанией-подрядчиком ООО «Голдстрой» уже полностью выполнены работы по устройству нижнего слоя покрытия, верхнего слоя покрытия.

Сейчас дорожники занимаются устройством обочин и пути, почти на 50% завершены работы по устройству ровиков уширения, в ближайшее время будет нанесена дорожная разметка.

Отметим, что ремонт этой небольшой, но очень важной автодороги протяженностью более 9 километров позволяет увеличить транспортный поток, который минует улично-дорожную сеть одного из районных центров Челябинской области. Также это удобный транзитный путь для большегрузов и садоводов, добирающихся до дачных участков.