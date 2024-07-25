В Челябинской области отремонтировали 62 км дорог

Речь идет об объездных и социально важных объектах

В Челябинской области отремонтировали 62 километра дорог из запланированных 184. Об итогах работы за полгода рассказали в пресс-службе регионального Миндора.



Завершили капитальный ремонт на дорогах Челябинск — Октябрьское (участок 2024 года протяженностью 6,2 километра), Бирск — Тастуба — Сатка (4 километра), Вознесенка Сосновского муниципального района — автодорога М-36 Челябинск — Троицк до границы с Республикой Казахстан (4,5 километра), обход города Чебаркуля (9,6 километра), обход города Челябинска (2 километра).

Дорога, которая идет в обход Челябинска, позволяет водителям не заезжать в город. Объездная Чебаркуля стала удобным транзитным путем для многотонных машин с грузом. Этот пусть теперь удобен и безопасен для садоводов, чьи участки находятся вдоль трассы.

В Магнитогорске отремонтировали 5,5 километра дорог, которые ведут к больницам и поликлиникам.

В 2024 году в рамках проекта «Дорожный рывок», который стартовал по инициативе губернатора Алексея Текслера, в регионе отремонтируют 800 километров дорог.