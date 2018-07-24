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/ 139 миллионов получат южноуральские аграрии от властей для оплаты топлива

139 миллионов получат южноуральские аграрии от властей для оплаты топлива

Соответствующую меру поддержки поддержал Борис Дубровский.
сегодня в 08:37
  |  Общество

В правительстве Челябинской области назвали сумму, которую выделят в этом году на поддержку сельхозпроизводителей. Южноуральские предприятия получат 139 миллионов в качестве субсидии. Аграрии региона столкнулись с подорожанием горюче-смазочных материалов. Также сложностей во время посевной добавила погода, внесшая свои коррективы в ход работ.

Челябинская область дополнительно получит из резервного фонда Правительства Российской Федерации порядка 113 миллионов рублей. Эти средства будут направлены сельхозтоваропроизводителям в рамках дополнительного транша. На условиях софинансирования из региональной казны также будут направлены 26 миллионов рублей. Средства пойдут в первую очередь на финансирование уборочных работ. — отметил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Отметим, что посевная на Южном Урале завершилась своевременно. Сейчас ожидается около 2 миллионов тонн зерна. Однако эта цифра может скорректироваться из-за сухой погоды.

Напомним, ранее в ходе електорного совещания под председательством Дмитрия Медведева губернатор Борис Дубровский поделился достижениями сельхозпроизводителей региона. Челябинская область стала безусловным лидером в Уральском федеральном округе по темпам посевных работ.

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