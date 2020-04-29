Миллиард рублей на подготовку к отопительному сезону направили в Челябинской области

Об этом сообщил глава региона Алексей Текслер.

Послушать 00:00

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел еженедельное совещание с главами районов в режиме ВКС. Глава региона подчеркнул, что в 2020 году на подготовку к отопительному сезону будет направлен миллиард рублей.

«Область выделяет на подготовку к отопительному сезону миллиард рублей. Это почти в три раза больше, чем мы делали обычно. Соответственно, будем усилять это направление. Здесь тоже прошу блок правительства, который отвечает за ЖКХ, максимально быстро организовать эту работу», — подчеркнул Алексей Текслер.

Также глава региона напомнил о необходимости держать под контролем паводковую ситуацию, а также контролировать пожарную безопасность.

«Смотрите, у нас уже опять Дальний Восток, Иркутск, Сибирь горят. У Кургана есть проблемы. Коллеги, не допустить! Я повторюсь, не допустить распространение пожаров в регионе», — отметил губернатор.

Алексей Текслер сделал акцент и на начале сезона дорожных работ и строительства. Данное направление не должно останавливать свою деятельность, в первую очередь необходимо провести работы над строительством социальных учреждений.