С 15 сентября начнётся отопительный сезон в Челябинской области

Замгубернатора Сергей Шаль в ходе тематического совещания заявил, что большинство теплосетей уже готовы.

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Накануне в правительстве Челябинской области прошло совещание по подготовке к отопительному сезону. Прибывший в регион заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров не только выслушал доклады ответственных лиц, но и лично проконтролировал ход работ.

«Видел сегодня ремонт теплотрасс. Сети меняются в соответствии с планом-графиком. Но нужно ускорить работу, поскольку уже сейчас похолодало, и, возможно, отопительный сезон в этом году начнётся уже в сентябре»,— сказал в ходе совещания Максим Егоров.

Заместитель губернатора Челябинской области Сергей Шаль сообщил, что в этом году готовность к отопительному сезону выше по сравнению с прошлым годом.

«По факту готовности к отопительному сезону: на 69,3% готовы, в прошлом году было меньше. 73% тепловых сетей готовы. До 15 сентября всё будет готово. Традиционное начало отопительного сезона в Челябинске — 1 октября. Горнозаводская и северные территории подключаем с 15 сентября»,— рассказал Сергей Шаль.

Также в правительстве отметили, что в этом году подготовка осложнилась из-за коронавирусной инфекции, есть небольшое отставание по генерации. Кроме того, в период пандемии платёжная дисциплина снизилась до 76%, многие перестали платить за услуги ЖКХ, что тоже помешало подготовке к отопительному сезону. Однако Сергей Шаль уверен, что Челябинская область зайдёт в отопительный сезон в штатном режиме.