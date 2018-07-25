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/ Медиахолдинг ОТВ призывает помочь семилетней Милане научиться самостоятельно ходить

Медиахолдинг ОТВ призывает помочь семилетней Милане научиться самостоятельно ходить

Девочке необходим курс реабилитации.
сегодня в 19:37
  |  Общество

Милана Ишимова из Магнитогорска научилась сидеть, стоять и передвигаться, держась за руку, несмотря на первоначальные прогнозы врачей. Семилетняя девочка учится делать шаг за шагом под чутким руководством тренера реабилитационного центра. У малышки диагностировали детский церебральный паралич.

Мама девочки Любовь Ишимова признается: во время беременности она чувствовала себя прекрасно. Подозревать о проблемах со здоровьем ребенка она начала только тогда, когда ей отказались принести дочь на кормление.

Ее отвезли в третью детскую больницу в городе Магнитогорске на Суворова. Там я увидела ее только в реанимационном центре. В кабинете она лежала за куполом. Вся в аппаратах — сама не дышала. — рассказала Любовь Ишимова.

В реабилитационном центре Магнитогорска утверждают: при регулярном прохождении курсов у девочки есть шансы на как минимум частичное восстановление. Сейчас ей как пройти лечение, стоимость которого — 50 тысяч рублей. В курс входят биоакустическая коррекция мозга, ЛФК, лечение методом ТОМАТИС. Но у Ишимовых нет денег. Любовь с дочкой живут на выплаты по уходу за ребенком. Папа оставил семью сразу после рождения Миланы и до сих пор не проявляет желания помочь дочери.

Лечебная физкультура для таких детей существенно изменена: она приближена к механотерапии, это совершенно новая позиция занятий детей с детским церебральным параличом, которая дает такие вот успехи и улучшение навыков самообслуживания. — пояснила невролог НИИ неврологии и педиатрии Наталья Токарь.

Если вы хотите помочь девочке, отправьте СМС на номер 3434. В начале сообщения необходимо указать слово «Феникс» и через пробел сумму. Например, «Феникс 100». Указанная сумма спишется с мобильного счета. Сообщение можно отправить с номеров операторов Теле2, МТС, Мегафон, Билайн и Йота. Если попросят подтвердить платеж, необходимо это сделать. Лишь в таком случае деньги поступят на счет.

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