/ Медиахолдинг ОТВ призывает помочь 4-летнему Саше справиться с аномалией развития мозга

У мальчика редкое заболевание Арнольда-Киари.

Саша Николенко любит играть с мамой и бабушкой, но долго делать это у мальчика не получается. От любых физических нагрузок у 4-летнего ребенка начинает болеть голова. Кроме того, Саше часто тяжело завершить игру из-за онемения в руках. Все это — симптомы патологии Арнольда-Киари. У Саши аномалия 2 степени.

Мама, будучи беременной, знала, что ее малыш родится особенным. Диагноз озвучили на 21 неделе беременности.

Мы знали, что будут сопутствующие заболевания. Будет расти большая голова, будет отставать в развитии. Но мы сказали, что это наш ребенок и оставим его. Так что стали лечить. А лечить нужно постоянно. — рассказала сайту «Первый областной» мама мальчика Наталья Басова.

Врачи уверены: Саша может выздороветь. Но для этого нужно заниматься с врачами. Для очередного курса лечения маленькому Саше нужно 45 тысяч рублей. И семья сразу собрать такую сумму не может. Мама мальчика — инвалид 2 группы. Работает в семье бабушка.

Чтобы помочь Саше Николенко, достаточно отправить слово «Феникс» и сумму пожертвования на номер 3434. Сообщения принимают с номеров операторов Теле2, МТС, Мегафон, Билайн и Йота. Если попросят подтвердить платеж, нужно это сделать. Только в этом случае деньги поступят на счет.