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/ Медиахолдинг ОТВ призывает помочь 2-летнему Платону преодолеть ДЦП

Медиахолдинг ОТВ призывает помочь 2-летнему Платону преодолеть ДЦП

Мальчик добился большого прогресса за месяцы лечения.
сегодня в 09:59
  |  Общество

Помощь читателей сайта «Первый областной» нужна 2-летнему Платону Козлову. Сразу после рождения мальчику поставили страшный диагноз: ДЦП тяжелой формы. Как объяснили врачи, нарушения нервной системы возникли при родах. Мальчик был слишком крупным для естественного появления на свет, потом мама потеряла сознание, пришлось делать экстренное кесарево сечение. За жизнь Платона 2 месяца боролись врачи в роддоме, а выписав, не дали родителям обнадеживающий прогноз.

Я сильно переживала. Наверное, полгода не могла в себя прийти, что это именно с нами случилось, с моим ребенком. Сейчас есть прогресс: Платон сам голову держит, по сторонам смотрит, фиксирует взгляд. Раньше он просто голову опрокидывал и смотрел вниз. — рассказала сайту «Первый областной» мама мальчика Дилара Курбанова.

Прогресса Платон достиг во время долгой и упорной работы с врачами. Мальчику проводили курс биоакустической коррекции, массажа, механотерапии. Видя результаты, родители не хотят останавливаться на достигнутом. Но каждый курс стоит больших денег, и сейчас таких у семьи Платона нет.

Сегодня для приближения выздоровления мальчика нужны 80 тысяч рублей. Помочь собрать их можете вы, читатели сайта «Первый областной». Достаточно отправить смс на номер 3434. В начале сообщения необходимо указать слово «Феникс» и через пробел сумму. Она спишется с мобильного счета. Сообщение можно отправить с номеров операторов Теле2, МТС, Мегафон, Билайн и Йота. Если попросят подтвердить платеж, необходимо это сделать. Лишь в таком случае деньги поступят на счет.

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Комментарии

Умеющий читать
11:46, 23.08.2018
Мои соболезнования мальчику и его родителям - но ДЦП неизлечим.

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