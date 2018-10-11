/ Погасить кредит в непроверенном банке средствами маткапитала не получится

Минтруд предлагает ввести строгий контроль за растратой.

Непригодные для жизни квартиры и дома не купить на средства маткапитала — это предлагает Минтруд России. Соответствующий законопроект уже внесен на рассмотрение. Таким образом, контроль за расходованием денег усилится, а молодых родителей не смогут обмануть, предлагая купить ветхое и аварийное жилье и расплатиться выплаченными за рождение ребенка деньгами.

Также в законопроекте значится еще одна инициатива — контроль за организациями, которые предлагают кредит с использованием маткапитала.

Порядка 90% таких организаций неподконтрольны Банку России и другим государственным органам, и, как следствие, риски неправомерных действий с использованием средств материнского капитала, направляемых на погашение займов, выдаваемых этими организациями, остаются высокими. В связи с этим законопроектом предлагается исключить «иные» организации из числа организаций, предоставляющих займы, на погашение которых возможно направление средств материнского капитала. — сообщается в записке к законопроекту, опубликованной на сайте правительства РФ.

В число подконтрольных Банку России организаций при этом намерены включить АО «ДОМ.РФ» и сельскохозяйственные потребительские кооперативы.

Третье предложение, отраженное в законопроекте, — работа с Пенсионным фондом. ПФР должен уведомить обладателей сертификата на маткапитал, потративших все средства, о прекращении мер господдержки за месяц. Раньше утвержденного срока не было.

Законопроект рассмотрят на заседании Правительства.