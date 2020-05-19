Михаил Мишустин поблагодарил врачей, которые лечили его и других людей от коронавируса

Владимир Путин заявил, что председатель правительства выздоровел и может приступить к полноценной работе.

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Во вторник, 19 мая, стало известно, что Михаил Мишустин вернулся к работе после выздоровления от коронавируса. Президент Владимир Путин заявил, что председатель правительства может в полном объеме приступить к исполнению обязанностей, хотя активно работал и во время болезни. В свою очередь премьер-министр поблагодарил медиков за их работу.

«Благодарен всем медикам за их самоотверженную работу. Лично увидел, как они работают, и какая нагрузка сейчас на них легла. Этот нелегкий опасный труд, конечно, должен вознаграждаться по достоинству, в том числе, — материально, о чем, Вы, Владимир Владимирович неоднократно говорили. И выполнение обязательств перед медицинскими работниками — это наш абсолютный приоритет», — произнес Мишустин.

Напомним, в конце апреля Михаил Мишустин рассказал, что заболел COVID-19. Пост исполняющего обязанности главы кабмина временно занял его первый заместитель Андрей Белоусов.