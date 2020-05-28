В Районной больнице города Сатка прошла проверка. Поводом стали сообщения местных жителей о вспышке коронавирусной инфекции в медучреждении. По результатам мероприятий массового инфицирования врачей и медперсонала не зафиксировано.
«26 мая 2020 года на базу COVID-19 ГБУЗ „Районная больница г. Сатка“ переведена пациентка реанимационно-анестезиологического, неврологического отделений, у которой после проведения МСКТ диагностирована внебольничная вирусная двусторонняя слева пневмония, вероятность COVID. У пациентки взят мазок на коронавирусную инфекцию», — пояснили в пресс-службе администрации Саткинского района.
Сотрудников, которые контактировали с пациенткой, проверили, — до получения результатов анализов от работы отстранили 16 медиков.
Напомним, ранее в соцсети жители Саткинского района анонимно сообщали о том, что после обнаружения у одного из пациентов больницы коронавирусной инфекции остальных людей начали массово выписывать. Однако информация не подтвердилась.