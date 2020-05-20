Полсотни южноуральцев за сутки выписаны из больниц после лечения от коронавируса

За сутки инфекция подтвердилась у 84 жителей региона.

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Восемьдесят четыре человека заболели коронавирусом в Челябинской области за прошедшие сутки. По состоянию на среду, 20 мая, число заражённых COVID-19 в регионе приближается к числу в 2 000 и составляет 1 969 человек, передаёт министерство здравоохранения.



При этом за сутки больницы покинули 50 человек, которые вылечились от инфекции. Всего за период пандемии переболели COVID-19 и выздоровели 694 южноуральца.

«На утро 20 мая в регионе подтверждены 1969 случаев заболевания COVID-19 (+ 84 новое подтверждение ко вчерашнему дню). Больных COVID-19 — 1242 человек. За сутки выписан 50 человек. Всего 694 пациента выздоровели и выписаны из больниц. 10 граждан переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы РФ»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе Миниздрава Челябинской области.

Отметим, что за отчётный период так же не обошлось без погибших. От ковидной пневмонии умер 1 человек, передаёт минздрав. За весь период пандемии от коронавируса в качестве основного и сопутствующего заболевания погибли 23 пациента.

Все жители области с подтверждённым заболеванием находятся в отдельных изолированных боксах в инфекционных отделениях и получают необходимое лечение. Те южноуральцы, у которых СOVID-19 протекает без клинических проявлений и кто не входит в группу риска, лечатся дома под присмотром врачей.

В регионе также продолжает работу горячая линия минздрава по номеру: 8 (351) 240-15-16. Граждане также могут задать в любое время суток по телефону: 8-800-201-41-88. Кроме того, жители могут получить и психологическую помощь, для этого нужно позвонить по телефону: 8-351-269-77-77.