Михаил Мишустин оценил развитие инфраструктуры в Челябинской области

И пожелал Алексею Текслеру удачи на предстоящих выборах

Работая в Калуге на Всероссийском форуме «Развитие малых городов и исторических поселений», председатель правительства РФ Михаил Мишустин отметил работу властей Челябинской области по благоустройству региона.

«Челябинская область — один из динамично развивающихся субъектов страны с мощным промышленным потенциалом. Однако комплексное развитие региона требует и наращивания необходимой для жителей инженерной, транспортной инфраструктуры. Знаю, что ведется системная работа, активно применяются финансовые инструменты, которые именно для таких целей разработаны по поручению президента», — заявил Михаил Мишустин.

В качестве примеров такой работы глава региона Алексей Текслер назвал масштабное обновление общественного транспорта и создание собственного производства — трамвайного в Усть-Катаве, троллейбусного и автобусного в Челябинске.

Губернатор также отметил, что область активно участвует в программах, которые были инициированы президентом страны в области образования и здравоохранения. Так, в регионе строится межвузовский кампус мирового уровня, где будут жить и учиться пять тысяч человек. Также строится хирургический корпус областной детской больницы, запланировано строительство многопрофильного медицинского центра в Магнитогорске.

Челябинская область активно участвует в проекте «Профессионалитет», являясь одним из лидеров среди регионов по количеству созданных образовательно-производственных кластеров.

Михаил Мишустин поблагодарил губернатора за работу и пожелал удачи на предстоящих выборах главы региона.