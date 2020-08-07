Миасское и Шадринск соединит новая отремонтированная дорога

Ход работ проверили специалисты Миндортранса.

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Специалисты министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области сегодня, 7 августа 2020 года, отправились проверить, как продвигается строительство автомобильной дороги Миасское — Шадринск. Вместе с ними на проверку выехали представители общественных организаций.

О ходе работ по ремонту автодороги отчитался подрядчик.

«В рамках заключенного госконтракта производится ремонт участка автомобильной дороги Миасское — Шадринск. Предусмотрено фрезерование существующего покрытия, устройство выравнивающего слоя и устройство верхнего слоя из асфальтобетонной смеси. В настоящий момент происходит укладка выравнивающего слоя», — рассказал управляющий строительными проектами ООО «ДорСтройТех-Лизинг» Антон Зеркин.

В 2020 году рабочим предстоит отремонтировать 13,2 километра автодороги. Большая часть работ уже выполнена, несмотря на то, что полосы ремонтируют поочередно, не перекрывая движение. Кроме того, когда температура воздуха превышала допустимые нормы, укладка покрытия не производилась. В это время рабочие занимались фрезерованием и устройством обочин.