Депутат Калининского района Челябинска предстанет перед судом

Она обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

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В марте сотрудниками правоохранительных органов была задержана депутат Калининского района города Челябинска Алеся Субботина. Она проходит подозреваемой по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Наши коллеги с сайта Bfm74 рассказывали историю произошедшего.

Теперь же прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Алеси Субботиной. Она обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, повлекшем лишение права гражданина на жилое помещение.

По версии следствия, в 2011 году к Субботиной, которая тогда работала риэлтором, обратился мужчина, страдающий органическим расстройством личности, для получения займа 50 тысяч рублей под залог квартиры. Будущий депутат воспользовалась тем, что мужчина не мог здраво оценивать происходящее, подписала с ним договор купли-продажи, в соответствии с которым потерпевший продал недвижимость за 900 тысяч рублей.

Также аналогичные действия в отношении другого лица, с психическими отклонениями, Субботина совершила и в 2015 году. Сумма сделки в этот раз составила 800 тысяч рублей.

В результате, оба потерпевших лишись единственного жилья на сумму свыше 1,4 и 1,1 миллиона рублей.

«В ходе следствия наложен арест на квартиру и жилое помещение обвиняемой общей стоимостью свыше 1,7 миллиона рублей. Свою вину обвиняемая не признала, ущерб не возместила», — отметили в прокуратуре Калининского района города Челябинска.

Отметим, что в данный момент, уголовное дело направлено в Калининский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу. Ей грозит срок до 10 лет со штрафом в размере одного миллиона рублей.