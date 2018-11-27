/ В квартире на Мамина плесень угрожает здоровью ребенка

Опасный грибок появился в доме после откачки воды.

Житель дома по адресу переулок Мамина, 1 уже несколько месяцев борется с плесенью в собственной квартире. Как утверждает Антон Грязев, пресловутые бактерии стали появляться после того, как в здании провели откачку воды. Ситуацию усложняет и то, что вместе с ним проживает маленький ребенок, для которого контакт с плесенью может стать опасным.

Плесень у нас появилась на окне, большим пятном. Обои так же были покрыты плесенью. На линолеуме большое пятно. Я попытался ее вывести сам. От верхнего угла стены и до самого низа — все идет в желтых пятнах. — рассказал Антон Грязев.

Мужчина попробовал обратиться в управляющую компанию, но там ему сказали, что он сам является виновником распространения грибка, поскольку, по словам представителей компании, в его квартире не работает вентиляция.

Хотя они не убирали воду из подвала, которую качали из своего коллектора в дренажный колодец, который был забит. Вот вода из него и бежала прямо ко мне в подвал, который находится под квартирой. Было до 20 сантиметров воды под комнатой. Я маленько плесень кварцем выжег, потому что маленький ребенок целый день находится в комнате. С открытыми окнами летом, когда было тепло, влажность была 80 — 85%, а когда начало холодать, влажность оставалась такой же. — рассказал Антон Грязев.

В управляющей компании корреспонденту медиахолдинга ОТВ отказались дать комментарий, ссылаясь на то, что жителем дома уже был получен официальный ответ на его запрос.

Меж тем эксперты заверяют, что затопление подвала — это полностью вина управляющей компании, и советуют в таких случаях обращаться в органы жилищного надзора или в государственную жилищную инспекцию. Кроме того, можно организовать выездную проверку. Если нарушения будут найдены, для управляющей компании это обернется штрафом в 250 тысяч рублей.