МЧС не рекомендует южноуральцам купаться в эти выходные

В субботу и воскресенье ожидается жаркая погода.

Послушать 00:00

В предстоящие выходные на территории Челябинской области синоптики прогнозируют жаркую погоду без осадков. Воздух прогреется до 28 градусов. В связи с этим в региональном МЧС напомнили о том, что купальный сезон официально еще не открыт. Жителям области не рекомендуют купаться. А если все-таки хочется окунуться в воду, делать это нужно, соблюдая правила.

«Безопасно купаться только в оборудованных местах. На сегодняшний день таких пляжей в Челябинске 61. Все они перечислены на интерактивной карте, составленной Главным управлением МЧС России по Челябинской области. Главное отличие безопасных мест отдыха — здесь дежурят спасатели, готовые прийти на помощь в любой момент», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, в предыдущие жаркие выходные тела трех южноуральцев спасатели извлекли из водоемов. Все они купались в не оборудованных для этого местах. Также стоит помнить о том, что за детьми на воде нужно присматривать еще тщательнее, чем обычно. В прошлом году на Южном Урале утонули девять ребят.

Если вы стали свидетелем происшествия на воде, звоните по телефонам «101» и «112»!