Операционный блок в онкоцентре Челябинской области полностью обновится к концу года

Сенатор Олег Цепкин посетил учреждение и остался доволен увиденным.

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В Челябинском областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины к новому году полностью обновится операционный блок. Сейчас там полным ходом идут капитальные ремонтные работы, и уже совсем скоро он сможет принимать своих пациентов.

Сенатор от Челябинской области Олег Цепкин посетил центр онкологии и ядерной медицины, который является крупнейшим медицинским учреждением, оказывающим специализированную медицинскую помощь онкологическим больным на Южном Урале.

Во время своего визита он посетил радиотерапевтическое отделение системной терапии, ПЭТ — центр, оценил использование киберножа — устройства, позволяющего осуществлять лечение опухолей в труднодоступных зонах. Точность и эффект его воздействия сопоставимы с хирургическим методом, хотя никакого лезвия или ножа, как такового, у аппарата нет. Еще одним местом, заслуживающим особого внимания, стал операционный блок, в котором сейчас активно происходит кардинальное обновление.

«Активно реализуется федеральная, областная программа „Онкология“. Внимание и интерес федеральной власти — знаково. Нам хотелось показать и сделать акценты на том, что сегодня онкологическая клиника — это не просто больница, это нечто выходящее за привычные рамки восприятия. Это крупное научно-производственное объединение. Мы показали предметы гордости Уральской медицины», — отметил Андрей Важенин, главный врач областной онкологической больницы.

В обновленной реанимации будет 4 палаты на 12 человек, одна из них будет боксовая. Она будет предназначена для больных инфекционными заболеваниями и снабжена отдельным входом для локализации заражения. Глобальные изменения также коснутся и операционных. Они будут оснащены современным оборудованием, в том числе операционной лампой, которая позволяет хирургу выстроить необходимую тепловую температуру, оперируя различные виды опухолей. Для хирурга главное видеть, что он делает. Кстати, все операционные покрашены в разные цвета, и это не случайно. Гамму выбирали сами врачи, ведь в операционных они проводят огромное количество времени.

«Бывал в наших ядерных центрах Челябинской области, имею представление о том, что такое ядерная медицина. Но здесь впервые и, конечно, впечатлений очень много», — отметил Олег Цепкин.

Сенатор также обратил особое внимание, что техническое оснащение в центре находится на очень высоком уровне и в хорошем состоянии. По его словам, очень важно, что такой центр находится в нашем регионе, он является одним из крупнейших в стране.

«Возвращаясь к специфике нашего региона, понятно, что есть проблемы и с экологической нагрузкой, и очень важно, что наше общество обеспечило и продолжает поддерживать и развивать лечение тяжелых заболеваний в таких центрах. С помощью таких центров, научная мысль медицинская движется в том направлении, когда можно будет вылечивать пациентов с любой стадией», — отметил Олег Цепкин.

Стоит отметить, что в челябинском онкологическом центре такие случаи излечения были. Пациентов с тяжелой стадией заболевания вылечивали, и они продолжали полноценно жить дальше.

В настоящее время на территории Челябинской области действует региональная программа «Борьба с онкологическими заболеваниями». В ней содержится детальный анализ текущего состояния и основных показателей онкологической помощи населению, сроки реализации программы, задачи и планы.