/ Южноуралец получил премию за лоббирование

Депутата Государственной думы от Челябинской области Владимира Бурматова наградили в Тюмени.

Результаты престижной премии «Итоги года 2017: Урал и Сибирь» озвучили в Уральском Федеральном округе. Владимир Бурматов, а также еще три политических деятеля разделили между собой победу в номинации «Лоббист года». Она подразумевает рьяное отстаивание своих интересов.

Вручается представителю общественно-политической сферы за отстаивание интересов своей области на всех уровнях власти, а также за развитие международных и межрегиональных отношений. — пояснили сайту «Первый областной» организаторы премии.

Они рассказали, что, в числе прочего, за прошлый год южноуралец привлек в регион более одного миллиарда рублей из федерального бюджета.

Он вовремя сориентировался и сделал правильный шаг, войдя в группу выдвижения Владимира Путина на выборы, это важный и позитивный политический маркер. Все это укрепляет его статус как политика и депутата. — прокомментировал победу Бурматова политолог, директор челябинского филиала РАНХиГС при Президенте РФ Сергей Зырянов.

Премия «Итоги года: Урал и Сибирь» вручается лидерам в политике и бизнесе Уральского федерального округа. Ее обладателем стал также пресс-секретарь губернатора Челябинской области Дмитрий Федечкин.

