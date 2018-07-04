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/ Перепутанные цифры на главных часах Магнитогорска шокировали горожан

Перепутанные цифры на главных часах Магнитогорска шокировали горожан

Шесть часов в городе металлургов «бьет» четыре раза в сутки.
сегодня в 17:27
  |  Общество

Ошибку обнаружили на главных городских часах Магнитогорска бдительные местные жители. На циферблате расположились сразу две цифры VI, одна их них — там, где должна находиться четверка. Недоработку ремонтников запечатлели на фото и разместили в социальных сетях.

Человечки, которые ремонтировали наши дорогие часики… Вы перепутали цифры. Вместо 4 там 6. Вернитесь, распутайте обратно. — пишут горожане.

Над этим вопросом уже работают в администрации Магнитогорска. Там о неурядице знают и пытаются решить проблему, на которую указали местные жители.

Сейчас выясняется, кто будет проводить работу. Ремонт уже запланирован, будем менять облицовку. — пояснили в ведомстве.

В комментариях к опубликованным фото пользователи поразились внимательности автора. Многие признались, что давно заметили ошибку, но думали, что она допущена умышленно.

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