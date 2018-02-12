/ Маршрутчики продолжают брать 25 рублей за проезд в Магнитогорске

На снижение цен есть еще 3 недели.

Несмотря на требование УФАС о снижении цены проезда, маршрутки в Магнитогорске не спешат продавать билеты дешевле. У пассажиров по-прежнему просят 25 рублей, как и в областном центре. Многих водителей руководители компаний-перевозчиков не предупредили о грядущих изменениях.

Да, знаю, что будут снижать проезд. Об этом не предупреждали, но я по телевизору видел. Обеими руками за! — прокомментировал сайту «Первый областной» водитель маршрутки № 50 Николай.

Те, кто официально извещен о снижении цены, о начале действия новых правил не знает.

Да, будет снижение, будет 20 рублей. С какого времени — не знаю. — сообщил водитель маршрутки № 18 Газиз.

Напомним, по предписанию УФАС, цена на проезд должна быть снижена до 7 марта 2018 года. В противном случае компании-перевозчику грозит штраф. При игнорировании предписания штраф может достигнуть 70 тысяч рублей.