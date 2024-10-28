МФЦ Челябинской области изменит график работы в ноябре

Это связано с Днем народного единства

В Челябинской области стартовала шестидневная рабочая неделя. Изменения в графике работы коснулись и отделов многофункционального центра.

Суббота, 2 ноября, будет рабочим днем согласно установленным графикам сменности работников в территориальных отделах. Южноуральцам советуют уточнять режим работы офисов на местах.

3 и 4 ноября будут праздничными выходными днями.

«Со вторника, 5 ноября, все территориальные отделы осуществляют прием граждан в соответствии с установленным графиком работы МФЦ в муниципальных районах и городских округах», — отмечается на сайте МФЦ региона.

Отметим, 4 ноября в России отмечается День народного единства. В эту дату в городах пройдут праздничные мероприятия.