Международное сообщение в аэропортах Челябинска и Магнитогорска закрыто

В Челябинской области не ожидают прибытия граждан из заграничных поездок.

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В Челябинской области закрыли международное сообщение в аэропортах. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Текслер, отмечая, что плановых чартеров в ближайшее время не ожидается.

«Мы получили телеграмму о том, что международное сообщение в аэропорту Челябинска и Магнитогорска приостанавливается. Мы не ожидаем никаких рейсов, в том числе и с эвакуированными из других стран земляками. Вы знаете, что Росавиация и „Аэрофлот“ собирают людей по всему миру, пока наших аэропортов в списке прилета нет. Все, кого привезут на территорию РФ не смогут сразу отправиться в свои регионы, а будут помещены на 14 дней карантина», — сообщил Алексей Текслер.

Кроме того, глава региона отметил, что все иностранные граждане, имеющие вид на жительство в Челябинской области находятся под контролем. Еще 1600 человек на данный момент находятся не на территории региона и в ближайшее время вернуться сюда они не смогут.