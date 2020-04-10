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«С сегодняшнего дня берём под медицинский контроль всех прибывающих из Москвы и
Отдельно упомянул Алексей Текслер и тех, кто прилетает на Южный Урал в командировку или для выполнения рабочих задач. Губернатор подчеркнул, что в данном направлении уже началась работа с предприятиями, а все прибывшие будут обязаны сдать анализы в аэропорту.
«Надо сказать, что многие предприятия переживали за то, что, те сотрудники, которые к ним приезжают настраивать оборудование, делать другие особо важные задания, будут изолироваться на 14 дней, повторю, мы пока таких решений не приняли, но всех берём под медицинский контроль, считаем это важно», — добавил глава региона.
По словам губернатора, уже сейчас большинство случаев заболевания коронавирусом происходят внутри региона, то есть заражаются люди не прибывшие