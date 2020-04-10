Всех прибывающих из Москвы и Санкт-Петербурга начнут проверять на коронавирус

Правительство усилило контроль в аэропортах региона.



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Санкт-Петербурга

«С сегодняшнего дня берём под медицинский контроль всех прибывающих из Москвы и Санкт-Петербурга , начинаем тестирование в аэропорту. Все прилетающие смогут пройти эти тесты на добровольных началах, мы также будем заполнять эти анкеты, вести этих людей», — сказал Алексей Текслер.

«Надо сказать, что многие предприятия переживали за то, что, те сотрудники, которые к ним приезжают настраивать оборудование, делать другие особо важные задания, будут изолироваться на 14 дней, повторю, мы пока таких решений не приняли, но всех берём под медицинский контроль, считаем это важно», — добавил глава региона.

из-за

Covid-19

В Челябинской области уже с сегодня, 10 апреля, начнут проверять на коронавирус всех прилетающих из Москвы и. Об этом на утреннем брифинге сообщил глава региона Алексей Текслер.Отдельно упомянул Алексей Текслер и тех, кто прилетает на Южный Урал в командировку или для выполнения рабочих задач. Губернатор подчеркнул, что в данном направлении уже началась работа с предприятиями, а все прибывшие будут обязаны сдать анализы в аэропорту.По словам губернатора, уже сейчас большинство случаев заболевания коронавирусом происходят внутри региона, то есть заражаются люди не прибывшиеграницы, а контактировавшие с носителями вируса. Отметим, что по данным на 10 апреля в Челябинской области подтверждено 36 случаев, при этом ещё 8 человек находятся в статусе условно положительных, а вылечиться от болезни удалось 10 людям.