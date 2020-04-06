Изолировать людей, прилетевших из Москвы и Санкт-Петербурга в Челябинск, не планируют

Несколько регионов России подобную практику ввели.

Послушать 00:00

Некоторые регионы России ввели дополнительные меры профилактики распространения коронавируса. Из их аэропортов жители, которые приехали из Москвы и Санкт-Петербурга, наравне с прибывшими из-за границы, отправляются на двухнедельный карантин. В Челябинской области введения таких мер не планируется.

«Мы такую практику видим. В Сибири ряд городов такое решение приняли. В целом такое решение возможно, но оно должно быть согласовано с соседними регионами, где находятся аэропорты, и куда могут наши жители прилетать и делать это в одностороннем режиме. Не проговорив с нашими коллегами, это сделать невозможно. Но мы этот вопрос обсуждаем», — сообщил Алексей Текслер.

Слова губернатора подтвердили и его первый заместитель Ирина Гехт в ходе завершившегося несколько минут назад брифинга в онлайн режиме. Она отметила, что из Москвы и Санкт-Петербурга жители области могут вернуться не только в аэропорт Челябинска, но и в соседние Екатеринбург и Уфу.

«Более того, главный санитарный врач Анна Попова говорила о том, что брать анализ по прилету не очень эффективно, потому что носоглотка сухая, и она не дает каких-то эффективных результатов. Пока мы наблюдаем за ситуацией, за динамикой. Часть рейсов были прекращены, международное сообщение прекращено, поэтому если мы увидим необходимость изолировать граждан, прибывших из Москвы, мы это решение примем, пока, мы в этом необходимости не видим», — отметила Ирина Гехт.

Напомним, обязательной самоизоляции подвергаются люди, которые вернулись в регион из-за границы. В настоящее время международные рейсы отменены.

На все вопросы по распространению коронавируса в Челябинской области и режима самоизоляции ответят на горячей линии по номеру: 8-800-201-41-88.