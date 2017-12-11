/ Междугородние автобусы возобновили движение после задержки

С понедельника транспорт начал работу в штатном режиме.

Междугородние автобусы на Южном Урале продолжили свою работу в штатном режиме после проблем на трассе М-5. Транспорт, отправляющийся в горнозаводскую зону, накануне был задержан в Челябинске. Сегодня, 11 декабря, движение восстановлено.



С 11 декабря движение транспорта восстановлено, все автобусы отправляются по расписанию, приезжайте. — сообщили сайту «Первый областной» в диспетчерской автовокзала.



Напомним, с 9 декабря на заснеженной трассе М-5 действовало ограничение на движение большегрузного транспорта. Также образовавшийся затор отрезал путь и двум пассажирским автобусам. Они перевозили 36 подростков. Сотрудникам ГИБДД удалось расчистить путь для транспорта с детьми.

