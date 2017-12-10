/ Два автобуса с детьми застряли на заснеженной трассе М-5

Ограничение движения на автодороге продлили.

Снегопад, накрывший всю Челябинскую область, создал множество проблем на дорогах. Например, на трассе М-5 от Аши до Миасса закрыли движение грузовиков. Мера будет действовать до 12:00 10 декабря. Из грузовых автомобилей образовалась «пробка». Это создало новую помеху: затор перекрыл путь двум автобусам с детьми.

В настоящее время сотрудники ГИБДД продолжают расчищать проезжую часть от большегрузного транспорта для проезда двух пассажирских автобусов с детьми. Данные автобусы с 9 декабря стоят в общей пробке на трассе, сотрудники ГИБДД поддерживают с автобусами связь. Со слов водителей автобусов, дизельное топливо для прогрева имеется, имеются также продукты питания. — рассказали сайту «Первый областной» в ГИБДД Челябинской области.

Отметим, что на трассе М-5наблюдается гололед и сильный снег. Водителей просят воздержаться от поездок. Первое предупреждение прозвучало утром 9 декабря, вечером того же дня участок трассы закрыли для большегрузов.