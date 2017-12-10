/ Двум автобусам с детьми расчистили путь на заснеженной трассе М-5

36 подростков почти сутки провели в автомобилях.

В Горнозаводской зоне благополучно разрешилась история с двумя автобусами, перевозившими детей. Они застряли на заснеженной трассе М-5. На спасение выдвинулись сотрудники ГИБДД. Они перекрыли движение на одной полосе, эвакуировали застрявшие автобусы. В них всю ночь просидели 36 детей от 10 до 15 лет.

- Учитывая возможную опасность, которая могла грозить несовершеннолетним от многочасового, в течение почти суток, нахождения в условиях чрезвычайной ситуации сотрудники ДПС УГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области обеспечили первоочередной проезд двум автобусам с 36 детьми. В общей сложности, в высвобождении заблокированных автобусов с детьми было задействовано девять экипажей дорожно-патрульной службы. - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Напомним, автобусы застряли на участке от Аши до Миасса. Из-за остановленного движения большегрузов на дороге образовался затор. Сотрудники ГИБДД постоянно поддерживали связь с автобусами.



Снег и гололед продолжают мешать автомобилям на федеральной трассе.