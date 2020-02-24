Между каретой и трактором: южноуральский самоделкин собрал автомобиль

Парень из деревни Прохорово сделал авто «из того, что было».

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Челябинец Александр Каневец, проезжая мимо деревни Прохоровка, что в 39 км от центра Челябинска, заметил необычное транспортное средство. Машина отдаленно напоминает трактор в миниатюре или карету из прошлого века.

«Был в деревне проездом, почти случайно и увидел этот аппарат у дома на Центральной улице. Не мог не снять и не перекинуться парой фраз с конструктором», — рассказывает Александр Каневец.

Известно, что создатель гаражного автопрома взял двигатель от мотоблока, колеса приставил от «Оки», а раму сварил из квадратного профиля. Вот только имя мастера осталось неизвестным.