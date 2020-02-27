«Трактор» сыграет заключительный матч в сезоне с магнитогорским «Металлургом»

В Челябинские пройдёт «южноуральское дерби».

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Хоккейный клуб «Трактор» завершает выступление в регулярном чемпионате сезона 2019/20. И сегодня, 27 февраля, челябинцы примут на своём льду принципиального соперника — магнитогорский «Металлург». Это будет заключительный раунд «южноуральского дерби».

«Чёрно-белые» на финишном отрезке демонстрирует неплохой уровень игры, насытив состав молодыми хоккеистами. Лишь последний матч против московского «Динамо» не удался — челябинцы уступили в овертайме со счётом 2:3 ОТ. «Сталевары» же проиграли два последних матча, уступив «Салавату Юлаеву» и «Сибири».

При этом подопечные Ильи Воробьёва занимают непривычно низкую строчку в турнирной таблице Востока — седьмую. Но они точно сыграют в плей-офф, в первом раунде они встретятся с «Барысом».

Челябинцы же занимают последнюю строчку и активно включают в состав молодых хоккеистов, чтобы они опробовали себя на высшем уровне.

А вот игры «южноуральского» дерби в этом сезоне получаются яркие и красочные. И два раза игроки Владимира Юрзинова одерживали верх над своим соперником.

Какой будет финальная игра в этом регулярном чемпионате? Что покажут клубы своим болельщикам? Давайте узнаем все вместе!

«Первый областной» проведёт для вас заключительную текстовую трансляцию матча «Трактора» в сезоне 2019/20. А телеканал ОТВ и сайт 1obl.tv покажут встречу в прямом эфире. Начало дерби в 19:00.