Авиакомпании получили постоянный допуск к полетам из Челябинска в Узбекистан

Росавиация определила частоту полетов в зимний период

Авиакомпании «Уральские авиалинии» и Red Wings получили постоянный допуск к полетам из Челябинска в Узбекистан. Соответствующий приказ опубликован на сайте Росавиации.

«Внесение изменений в условия ранее выданного допуска перевозчиков к выполнению международных регулярных воздушных перевозок пассажиров и грузов. Внести изменения в постоянный допуск, убрав его срок действия», — указано в документации.

Авиакомпания «Уральские авиалинии» будет осуществлять полеты три дня в неделю. Самолеты Red Wings планируют выполнять рейсы четырежды в неделю из Челябинска в Самарканд. Самарканд — это третий по величине город Узбекистана, который в последнее время стремительно наращивает свой туристический потенциал, развивая экскурсионные туры.

Накануне Росавиация выдала «Уральским авиалиниям» доступ к полетам из Челябинска в китайский город-курорт Санья. Компания планирует выполнять полеты один раз в неделю. В мае допуск на рейсы из Челябинска в Китай также получила авиакомпания Red Wings. Однако полеты так и не запустили.