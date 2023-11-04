Из Челябинска и Магнитогорска запустят 13 субсидируемых авиарейсов в 2024 году

Пассажирам будут доступны билеты по сниженному тарифу

В 2024 году из Челябинска запустят 11 субсидируемых авиамаршрутов, в том числе впервые в Калининград. Еще два маршрута запустят из Магнитогорска. Выполнять рейсы будут пять авиакомпаний. Перечень субсидируемых маршрутов утвердила Росавиация, сообщили в пресс-службе Миндортранса Челябинской области.

Так, из Челябинска можно будет улететь в Казань, Волгоград, Махачкалу, Нижний Новгород, Нижневартовск, Красноярск, Самару, Минеральные Воды, Сургут, Ханты-Мансийск и Калининград.

Из Магнитогорска будут организованы рейсы в Екатеринбург и Минеральные Воды.

«Благодаря господдержке — в софинансировании участвуют администрации 48 российских регионов — в продажу поступят 3,4 миллиона билетов по специальному тарифу»,— уточнили в Росавиации.

Напомним, на 2023 год из Челябинска и Магнитогорска были утверждены 22 субсидируемых авиамаршрута: 17 из них из Челябинска, еще пять — из Магнитогорска. При этом было введено два новых направления: в Тюмень и Нижневартовск.