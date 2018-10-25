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/ Наземное метро появится в Челябинске

Наземное метро появится в Челябинске

Электричка свяжет областную столицу с крупнейшими пригородами.
сегодня в 14:17
  |  Общество

Электричка свяжет Челябинск с крупнейшими городскими агломерациями, такими как Полетаево и Копейск. Об этом на выставке «Транспорт большого города» рассказал исполняющий обязанности министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Филлипов.

Вместе с пригородами Челябинск — это большой город, и мы исходим из этого. Понятно, что у нас очень активно застраивается пригород. Там экологические чистые места, есть новые квартиры, поэтому население уезжает. Отсюда происходят транспортные потоки из пригорода. Мы нашли стратегического партнера — это ОО «РЖД», которое предложило сделать электричку, которая бы связала крупные территории. — рассказал Александр Филлипов

Также министр отметил, что электричка будет двигаться непосредственно через областной центр. По словам Александра Филлипова, это обеспечить доступность и проходимость Челябинска.

Эта электричка будет останавливаться на остановках Челябинска, двигаясь через вокзал. Это мы видим как первый этап. Второй этап — чтобы электричка пришла в центр Копейска. Таким образом, можно обеспечить транспортную доступность. Пока мы с РЖД отрабатываем пилотный проект, если эта тема сработает, то будут новые электрички, РЖД инвестирует в новый состав, но пока хотелось бы увидеть проект на существующих вагонах и проработать как будет удобно жителям пригорода. — рассказал сайту «Первый областной» исполняющий обязанности министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Филлипов.

О важность развития транспортной доступности Челябинской агломерации высказался и заместитель генерального директора ОАО «СПК» Антон Гармаш. По его словам, Челябинск и его городская агломерация — уникальны, поскольку проходят по всем районам.

На мой взгляд, необходимо максимально развивать железнодорожный транспорт в привязке с общественным транспортом, реализую новый транспортный продукт. Предпосылки очевидны — это и необходимость Челябинска в экологически чистом транспорте, это и высокая провозная способность и экономия времени в часы пик. — рассказал сайту «Первый областной» Антон Гармаш.

Отметим, поручение об улучшении транспортного сообщения Челябинской области поступило от губернатора региона Бориса Дубровского. Основная задача — улучшить транспортную доступность для жителей пригорода Челябинска, чтобы жители пригорода могли без проблем добраться до центра города.

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