/ Электрички изменили график движения на праздники на Южном Урале

Часть пригородных поездов отменяется.

Пригородные поезда на Южном Урале меняют свой график на предстоящие майские выходные. Об этом предупреждают в Южно-Уральской железной дороге. Изменения связаны с празднованием Первого мая и Дня победы.



Отменяются 30 апреля и 1, 2, 9 мая, назначаются на 28 апреля:



Пригородный поезд № 6004 Полетаево-1 - Челябинск, Пригородный поезд № 6817 сообщением Челябинск - Еманжелинск, Пригородный поезд № 6705 сообщением Оренбург - Новосергиевская, Пригородный поезд № 6707 сообщением Новосергиевская - Бузулук, Пригородный поезд № 6704 сообщением Новосергиевская - Оренбург.

Отменяется 29, 30 апреля, 1, 2, 9 мая, назначается на 28 апреля:

Пригородный поезд № 6212 сообщением Челябинск - Каясан. Пригородные поезда № 6215 сообщением Каясан - Челябинск Пригородный поезд № 6218 сообщением Челябинск - Шумиха

Пригородный поезд № 6047 сообщением Челябинск - Златоуст отменяется 27 апреля, назначается на 28 апреля.

Пригородный поезд № 6048 сообщением Златоуст - Челябинск отменяется 29 апреля, назначается на 2 мая.

Пригородный поезд № 6212 в сообщении Челябинск-Шумиха назначается на 29,30 апреля, 1, 2, 9 мая.

