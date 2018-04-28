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Электрички изменили график движения на праздники на Южном Урале

Часть пригородных поездов отменяется.
сегодня в 13:40
  |  Общество

Пригородные поезда на Южном Урале меняют свой график на предстоящие майские выходные. Об  этом предупреждают в Южно-Уральской железной дороге. Изменения связаны с празднованием Первого мая и Дня победы.

Отменяются 30 апреля и 1, 2, 9 мая, назначаются на 28 апреля:

  1. Пригородный поезд № 6004 Полетаево-1 - Челябинск,
  2. Пригородный поезд № 6817 сообщением Челябинск - Еманжелинск,
  3. Пригородный поезд № 6705 сообщением Оренбург - Новосергиевская,
  4. Пригородный поезд № 6707 сообщением Новосергиевская - Бузулук,
  5. Пригородный поезд № 6704 сообщением Новосергиевская - Оренбург.
Отменяется 29, 30 апреля, 1, 2, 9 мая, назначается на 28 апреля:

  1. Пригородный поезд № 6212 сообщением Челябинск - Каясан.
  2. Пригородные поезда № 6215 сообщением Каясан - Челябинск
  3. Пригородный поезд № 6218 сообщением Челябинск - Шумиха

Пригородный поезд № 6047 сообщением Челябинск - Златоуст отменяется 27 апреля, назначается на 28 апреля.
Пригородный поезд № 6048 сообщением Златоуст - Челябинск отменяется 29 апреля, назначается на 2 мая.
Пригородный поезд № 6212 в сообщении Челябинск-Шумиха назначается на 29,30 апреля, 1, 2, 9 мая.

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