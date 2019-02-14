/ В День влюбленных южноуральцы смогут провериться на ВИЧ

А также узнать о профилактике инфекций, передающихся половым путем.

Акция, приуроченная ко Дню всех влюбленных и Дню профилактики инфекций, передаваемых половым путем, пройдет в Челябинске с 14 по 17 февраля. В торговом доме «Алмаз» каждый желающий сможет пройти тест на ВИЧ. Исследование проведут бесплатно, анонимно и очень быстро. Каждому в подарок выдадут средства барьерной контрацепции.

По данным областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями, в последние годы ведущим путем передачи ВИЧ-инфекции на Южном Урале является половой путь — более 63 процентов случаев. Заболевание вышло за пределы групп риска и начало распространяться среди социально благополучного населения. В эпидемический процесс вовлекаются трудоспособные граждане в возрасте 30−40 лет, в том числе женщины детородного возраста. Большинство тех, кто вовремя обратился к врачу, продолжают полноценно жить, получая квалифицированную помощь. — сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

Отметим, что лекарственная терапия, которую применяют сейчас в медицинских учреждениях, доказала свою эффективность. Если вовремя диагностировать ВИЧ-инфекцию и следовать рекомендациям врачей, с ней возможна долгая и полноценная жизнь.

Тестирование на ВИЧ можно будет пройти:

14−15 февраля

с 10:00 до 15:00 — в тестмобиле напротив главного входа в ТГ «Алмаз»;

с 15:00 до 20:00 — в специальной кабинке на первом этаже, напротив входа с улицы на фудкорт.

16−17 февраля

с 15:00 до 20:00 — в специальной кабинке напротив входа с улицы на фудкорт.

18 февраля

с 11:00 до 14:00 — на парковке ТЦ «Северные ворота.

22 февраля