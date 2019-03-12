/ В Челябинской области на 2% снизилась смертность от ВИЧ

Лидерами по числу погибших от вируса иммунодефицита стали Кемеровская, Иркутская и Свердловские области.

Смертность от ВИЧ в Челябинской области по сравнению с прошлым годом снизилась на 2%. Об этом в своем исследовании сообщает РБК. По данным ресурса, на Южном Урале в 2018 году была зафиксирована цифра в 28.5 человек на 100 тысяч жителей, тогда как в 2017 году этот показатель находился на отметке 29.2 человека на 100 тысяч.

Лидером по смертности и вируса иммунодефицита человека стала Кемеровская область. По данным РБК всего в 2018 году там умерло 38.2 тысячи человек, 1750 из которых — от ВИЧ. Коэффициент смертности в регионе составляет 65.1 случая на 100 тысяч жителей. На втором месте, с показателем 42.4 расположилась Иркутская область, а замкнула тройку Свердловская область, в которой коэффициент смертности составил 38.1 случая на 100 тысяч человек.

Самый низкий показатель смертности от вируса иммунодефицита был зафиксирован в Ингушетии, где коэффициент смертности составил 0.8 случаев на 100 тысяч человек. Отметим, что в этих регионах от ВИЧ умерло больше людей, чем тех, кто погиб от рук убийц, в ДТП или отравился спиртными напитками.