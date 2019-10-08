Метеорный поток Дракониды смогут увидеть в небе жители Челябинской области

Необычное явление лучше всего будет просматриваться 8 октября.



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С 8 по 10 октября челябинцы и жители области смогут наблюдать удивительное астрономическое явление. Метеорный поток Дракониды будет отчетливо виден 8 октября, именно в этот день поток достигнет своего максимума. Корреспондент сайта «Первый областной» поговорил с экспертом в области астрономии, узнал об особенностях явления, и где его можно будет увидеть лучше всего.

«Могу сказать, что это регулярное явление, происходит оно ежегодно. Вокруг солнца летают остатки комет, в основном это пылинки и камушки, и Земля при своем движении вокруг Солнца пересекает эти облака из пылинок. Из-за плотности этих облаков интенсивность метеоров отличается из года в год. В крайне редких случаев скорость достигает до 100 метеоров в минуту. Но регулярная скорость падения метеоров составляет не больше одного в минуту. Чтобы лучше наблюдать это явление, нужно выезжать на местность, где чистое небо, без облаков, и нет искусственного освещения. Такие места есть только в пригороде Челябинска, в сторону Миасса и Кременкуля. Лучше всего для обзора подойдут поля», — рассказал корреспонденту «Первого областного» Сергей Замоздра, доцент кафедры теоретической физики ЧелГУ.

Сергей также сообщил, что поток не представляет опасности для жителей Земли. Ранее мы рассказывали о жителе Магнитогорска, увидевшем странный объект похожий на комету. Сергей Замоздра рассказал, что этот объект мог вполне являться частью потока Дракониды.