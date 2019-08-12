К Земле приближается метеорит, который в пять раз больше челябинского

Астероид размером с пирамиду Хеопса пролетит рядом с планетой.

Небесное тело пролетит над Землей 28 августа. Об этом сообщают в NASA. Диаметр астероида составит 160 метров, а это на 20 метров больше, чем самая крупная египетская пирамида. Космический объект окажется к нам в 40 раз ближе, чем Венера. Угрозы для землян астероид не представляет. Но за ним можно будет понаблюдать. «Насколько я слышал, он пролетит далеко, где-то в миллионе километров, а это в три раза больше чем до Луны. Его можно будет увидеть, но необходим хороший телескоп, к сожалению, в обычный бинокль не подойдет», — рассказал Сергей Замоздра, астрофизик, доцент кафедры теоретической физики ЧелГУ. Также с 12 на 13 августа южноуральцы смогут полюбоваться метеоритным потоком Персеиды. Следить за звездами можно начинать с 11:00 вечера, после полуночи интенсивность потока возрастет, а самым максимальным он будет в 4:30 утра.