/ Жители Челябинской области приняли МКС за метеорит

На территории региона сейчас можно увидеть станцию невооруженным глазом.

Жители Челябинской области отметили, что замечают в ночное время на небе яркий движущийся объект. Своими наблюдениями они поделились в одном из городских сообществ в социальных сетях, чтобы выяснить, какое именно явление им довелось наблюдать.

Буквально 10 минут назад в небе что-то очень яркое пролетело. Кто видел? Может быть это метеорит? — пишет анонимный пользователь.

Объект на небе, который увидели горожане — не метеорит, а Международная космическая станция, которую сейчас можно увидеть невооруженным глазом над территорией Челябинской области.

По информации одного из порталов по отслеживанию спутников, проследить за полетом МКС в следующий раз можно будет 26 мая с 22:30 до 22:40, увидеть станцию можно будет посмотрев на юг. Позже станцию должно быть хорошо видно 27 мая с 21:40 до 21:51 и 29 мая с 21:38 до 21:48.