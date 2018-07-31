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/ В Челябинске пройдет «Вечеринка с Кэрри Брэдшоу»

В Челябинске пройдет «Вечеринка с Кэрри Брэдшоу»

Гости посмотрят 4 серии любимого сериала и примут участие в развлекательной программе.
сегодня в 09:30
  |  Культура

В честь 20-летия популярного серила «Секс в большом городе» в 17 городах*, включая Челябинск, пройдут «Вечеринки с Кэрри Брэдшоу». Гости вечеринок посмотрят 4 серии любимого сериала и станут участниками развлекательной программы. Вечеринки организуют телеком-оператор «Дом.ru» и онлайн-сервис Amediateka.

Погружение в атмосферу известного ситкома состоится в четверг, 9 августа в летней террасе ресторана «Ланжерон» (ул. Молодогвардейцев, 27Б). Начало — в 19.00, вход по пригласительным, возрастное ограничение — 18+. Билеты можно выиграть в онлайн-викторине в группе «Дом.ru» в «ВКонтакте», в розыгрышах в социальных сетях и популярных СМИ. Перед показом и между сериями гостей ждут конкурсы и подарки, тематическая фотозона. Каждая посетительница сможет сделать экспресс-макияж и прическу.

Первый эпизод сериала «Секс в большом городе» вышел летом 1998 года на канале HBO. История про 4 незамужних подруг, которые ищут счастья в огромном Нью-Йорке, сразу стала популярной. Сериал выходил 6 лет и за это время получил 8 «Золотых глобусов», 7 «Эмми» и 11 премий Гильдии киноактеров.

Летние кинопоказы стали доброй традицией нашей компании. Приглашаем провести время за просмотром любимых серий культового сериала. Надеемся, гости получат удовольствие от развлекательной программы и показа, который мы приготовили совместно с Amediateka. — комментирует директор филиала «Дом.ru» Кирилл Кузнецов.

Все клиенты «Дом.ru» могут получить доступ к Amediateka за 349 рублей в месяц и смотреть премьеры в переводе любимых студий одновременно со всем миром. Оформить подписку можно прямо с экрана телевизора, подключенного к многофункциональной ТВ-приставке «Дом.ru TV», в мобильном приложении «Дом.ru TV» или на сайте http://tv.domru.ru

*Барнаул, Брянск, Екатеринбург, Красноярск, Нижний Новгород, Оренбург, Пенза, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Саратов, Тверь, Тула, Чебоксары, Челябинск, Ярославль.

АО «ЭР-Телеком Холдинг» — один из ведущих операторов информационно-коммуникационных услуг в России, работает с 2001 года. Услуги для частных пользователей предоставляются под брендом «Дом.ru», для корпоративных клиентов — под брендом «Дом.ru Бизнес». Поставщик услуг: широкополосный доступ (ШПД) в интернет, цифровое ТВ, телефонная связь, а также видеонаблюдение и Wi-Fi (для корпоративных клиентов). По собственным оценкам, на долю компании приходится 12% российского рынка ШПД и 12% рынка платного ТВ. По количеству обслуживаемых клиентов занимает 2-е место среди интернет-провайдеров России. Общедоступная сеть DOM.RU Wi-Fi охватывает 18 000 точек по всей стране. В Москве DOM.RU Wi-Fi работает в пределах Садового кольца, в Санкт-Петербурге — в исторической части города. Лауреат многих национальных премий, включая премию «Большая цифра», «ТехУспех», Loyalty Awards Russia. «Дом.ru» признан самым быстрым провайдером домашнего интернета России в 2017 году по версии Speedtest.

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