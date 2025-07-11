Над Челябинском ночью 11 июля вспыхнул метеор

Небесного гостя заснял житель города на камеру, установленную для наблюдения за небом

На юге Челябинска вспыхнул метеор. Небесного гостя в 01:24 11 июля заснял челябинец Дмитрий Москин. Корреспонденту ИА «Первое областное» он сообщил, что небесное тело — болид: яркий и с хвостом.

«Их в этом году в нашей области особенно много»,— отметил специалист.

Чтобы наблюдать за небом, он установил веб-камеру, которая ведет запись 24 часа в сутки и семь дней в неделю. Чаще всего метеоры видны ночью. Заранее их падение не предугадать.

Дмитрий Москин также сказал, что последние пару лет солнце было в пике цикла активности. Поэтому даже в Челябинской области появляются полярные сияния.